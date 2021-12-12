Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri karayolu üzerindeki Keskin ilçesinin 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. idaresindeki 38 RD 864 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü T.G. (62) ile yanında yolcu olarak bulunan H.G. (56) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada maddi hasarın oluştuğu otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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