Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 4 yaralı (2) ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTIAfyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Muhammed Türkaslan (27) sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Muhammed Türkaslan (27) sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Muharrem Durmuşer'in ardından Muhammed Türkaslan'ın da yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Aynı kazada yaralanan 4 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

Kaynak: DHA