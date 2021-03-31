Kamyonun çarptığı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı
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Kamyonun çarptığı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonun çarptığı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil, seyir halinde bir kamyonun çarpması sonrası refüje çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kamyonun çarptığı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil, seyir halinde bir kamyonun çarpması sonrası refüje çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza, ilçeye bağlı Gülüç Beldesi Ereğli Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. Ereğli'ye seyir halinde olan İpek Yaren Köksal idaresindeki 67 AAH 457 plakalı Peugeot marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen bir kamyonun kendisini sıkıştırdığı iddiasıyla önce çarpıştı ardından kontrolünü kaybederek refüje çıktı. Elektrik direğine çarpan otomobilin camları patlarken araçta maddi hasar meydana geldi. İddiaya göre kamyon şoförü kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan genç kız kontrol amaçlı ilk müdahalesi yapıldı. Sürücü Köksal, kaza ile ilgili polis ekiplerine ifade vererek, orta şeritte ilerlediğini, solunda bir kamyon olduğunu ve mesafe artınca onun önüne geçtiğini o sıra aracına arkadan darbe aldığını söyledi. Kamyon şoförünün kendisine çarpmadığını söylediğini ifade etti. Kaza yapan genç kızın yakınları olay yerine gelerek kendisini teselli etti. Otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşan kamyonun plakasını polis ekiplerine bildirirken, ekipler de kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza yapan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonun çarptığı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı
Kamyonun çarptığı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı
Kamyonun çarptığı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı
Kamyonun çarptığı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı
Kamyonun çarptığı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı
Kamyonun çarptığı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı
Kamyonun çarptığı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

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