Otomobil Refüjdeki Direğe Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Konak istikametine giden A.A. (22) yönetimindeki 10 AL 927 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde kontrolden çıkması sonucu savrulup refüjdeki direğe çarptı.

Kazada, otomobilin arka koltuğunda bulunan Asrın Velioğlu (20) araçta sıkıştı. Sürücü A.A. ve ön koltukta oturan E.V. de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS), polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asrın Velioğlu'nun öldüğü belirlendi.

Yaralılardan sürücü A.A, ambulansla Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine, E.V. ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA