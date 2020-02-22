22.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:13

Otomobil polis aracına çarptı; 3 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobille polis aracının çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Saltak Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Derviş (23) idaresindeki 64 AAB 503 plakalı otomobil kavşakta, Mestami Burak Bagrıaçık yönetimindeki 20 A 7245 plakalı polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis aracı devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Derviş ile polis aracındaki memurlar Bagrıaçık ve Nevzat Pınarbaşı yaralandı. Kazaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaralıların içerisinden çıkarılmasının ardından devrilen polis aracı vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Kaza yerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA