Otomobil, Plaka Tanıma Sistemi direğine çarptı: 1 yaralı
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, kontrolden çıkıp Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan otomobilin sürücüsü Sezer Candan yaralandı.
06.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:06
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, kontrolden çıkıp Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan otomobilin sürücüsü Sezer Candan yaralandı.
- Leburgazkırklareli
Kaza, Lüleburgaz- Babaeski ilçeleri arasındaki D-100 karayolunda meydana geldi. Sezer Candan yönetimindeki 39 LM 081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp PTS kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Candan, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Sezer Candan, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Leburgazkırklareli
Kaynak: DHA