Otomobil Pazarı Ocak-şubat Döneminde Büyüdü

Türkiye'de otomobil satışları bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,59 artarak 62 bin 512 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,25 daralarak 82 bin 85 oldu. Geçen yılın ocak-şubat döneminde toplam pazar 82 bin 288 olarak kayıtlara geçmişti.

Otomobil satışları 2018'in ilk iki aylık döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,59 artarak 62 bin 512'e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde 60 bin 347 adet satış gerçekleşmişti.

Bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,79 daralarak 19 bin 573 olan hafif ticari araç pazarı, 2017'nin ilk iki ayında 21 bin 941 olmuştu.

Şubatta otomotiv pazarı yüzde 0,09 büyüdü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,09 büyüyerek 47 bin 9'a yükseldi. Geçen yılın şubat ayında toplam pazar 46 bin 965 adet olmuştu.

Bu yılın şubat ayında otomobil satışları 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 3,59 artarak 35 bin 901 oldu. Şubat 2017'de otomobil satışları 34 bin 658 olarak kayıtlara geçmişti.

Hafif ticari araç pazarı şubatta 11 bin 108 olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,74 daralma yaşamıştı.

2000cc üstü otomobil satışları yüzde 21,2 azaldı

Bu yılın ilk iki ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 2,9, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında da yüzde 0,9 artış yaşandı. Aynı dönemde 2000cc üstü otomobillerde yüzde 21,2 azalış görüldü. Şubat sonu itibarıyla 12 adet elektrikli ve 813 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,32 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 25 bin 206 ile sahip oldu.



Dizel otomobil satışlarının payı şubat sonu itibarıyla yüzde 59,13'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,64'e yükseldi.



Şubat sonu itibarıyla otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,47'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 57,76 pay alan C (36 bin 109 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 53,03 pay, 33 bin 148 adet) oldu.



Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 67,63 payla van (13 bin 277 adet), ardından yüzde 13,28 payla kamyonet (2 bin 599 adet), yüzde 9,95 payla minibüs (1.947 adet) ve yüzde 8,94 payla pick-up (1.750 adet) yer aldı.

"Toplam pazar 925 bin-975 bin aralığında olabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ODD Genel Koordinatör Hayri Erce, bu yıl ABD'deki gelişmelerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki normalleşme sürecinin ve ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faizini artırma beklentisinin sektör üzerinde etkili olacağını belirtti.

Erce, otomotiv sektörüne etki edecek diğer faktörler hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

" Avrupa Birliği (AB) ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası'nın uygulayacağı para politikası, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, jeopolitik gelişmeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası ve enflasyonla mücadele kararlılığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacaktır. 2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 925 bin-975 bin adet aralığında olması tahmin edilmektedir."

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak-şubat dönemi satışları şöyle gerçekleşti: