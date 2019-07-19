Otomobil pazarı küçülürken İsveçli Volvo'dan rekor gelir
İsveçli otomobil devi Volvo dünya genelinde araç satışlarının düşmesine rağmen 2019'un ilk altı ayında 14 milyar dolara yakın ciro elde ederek şirket tarihinin en yüksek gelirine ulaştı. Şirket yılın ilk yarısında 340.286 araç satışı gerçekleşti.
İsveçli otomobil devi Volvo dünya genelinde araç satışlarının düşmesine rağmen 2019'un ilk altı ayında 14 milyar dolara yakın ciro elde ederek şirket tarihinin en yüksek gelirine ulaştı.
Çin merkezli Geely firmasının bünyesinde bulunan Volvo, geçen senenin aynı dönemine oranla satışlarını yüzde 7.3 oranında artırarak 340.286 araca yükselttiğini ve karını da bu gelişmeye paralel olarak 5.9 oranında artırdığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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