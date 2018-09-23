Otomobil park halindeki tırın dorsesinin altına girdi: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık meviisi Atatürk Bulvarı yan yolda sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Ö. idaresindeki 55 SK 776 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında park halindeki üzeri rulo kağıt yüklü olan 78 SP 713 çekici, 78 SP 776 dorse plakalı tırın dorsesine arkadan çarparak altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Doğukan Ö. ile Gökhan Ç. (18), Songül E. ve Neslihan D. yaralandılar. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza sırasında park halindeki tırın içinde uyuyan tır sürücüsü Selahattin Kaya, Kayseri'den Samsun'a rulo kağıt getirdiğini ve gece aracını yan yolda yolun kenarına çekip içinde uyurken büyük gürültüyle uyandığını ve deprem olduğunu sandığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.