Samsun'da Bir Otomobil Park Halindeki TIRın Dorsesinin Altına Girdi

Samsun'da otomobilin park halindeki TIRın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

''TIRIN DORSESİNE ÇARPTI''

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı yan yolda sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Ö.idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında park halindeki üzeri rulo kağıt yüklü olan TIRın dorsesine arkadan çarparak altına girdi.

''TEDAVİ ALTINA ALINDILAR''

Kazada otomobil sürücüsü Doğukan Ö. ile Gökhan Ç.Songül E. ve Neslihan D. yaralandılar. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza sırasında park halindeki TIRın içinde uyuyan sürücü Selahattin Kaya, Kayseri'den Samsun'a rulo kağıt getirdiğini ve gece aracını yan yolda yolun kenarına çekip içinde uyurken büyük gürültüyle uyandığını ve deprem olduğunu sandığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.