Otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı
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Otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı Elazığ'da otomobil park halindeki tıra çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

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Otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil park halindeki tıra çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle Yunus Emre Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka 23 ACA 048 plakalı otomobil, park halindeki 23 ABC 581 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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