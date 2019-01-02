Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Düzce'de park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan üç kişiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samet Seyyar idaresindeki 81 AU 389 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kapıcı Sapağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına park edilmiş 81 FL 013 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Samet Seyyar ile aynı araçtaki Ufuk ve Ayhan Avcı yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Ufuk Avcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA