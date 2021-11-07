Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Acıpayam Bulvarı İncilipınar Mahallesi'ndeki tali yolda saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Fırat Polat (32) idaresindeki 20 ACS 740 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki 20 AET 653 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Yonca Polat'ın (26) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Polat ise ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yonca Polat'ın cesedini otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Denizli
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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