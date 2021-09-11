Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki tankere çarpan otomobilin camından yola fırlayan çocuk, araçta sıkışan babası ve annesi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki tankere çarpan otomobilin camından yola fırlayan çocuk, araçta sıkışan babası ve annesi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan otomobil sürücüsü babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan Gürkan A. idaresindeki 77 AN 678 Plakalı Fiat marka otomobil, cadde üzerinde park halinde olan 41 ACC 431 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Gürkan A. araç içerisinde sıkışırken, küçük yaştaki kızı Kumsal A. ise otomobilin camından yola fırladı. Otomobilde bulunan Gürkan A.'nın eşi Zümra A. da yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan otomobil sürücüsü kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Gürkan A., eşi Zümra A. ve kızları Kumsal A. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gürkan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Murat Kanber/İHA)

Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

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Haber: Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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