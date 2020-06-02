Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı
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Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.

Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı
02.06.2020 02:03 | Son Güncelleme: 02.06.2020 02:06

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. 

Kaza, saat 23.30 sıralarında Nazilli - Bozdoğan Karayolu Hayvan pazarı mevkisinde meydana geldi. Bozdoğan ilçesinden Nazilli yönüne giden Hüseyin Yınıt (38) yönetimindeki 09 NR 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran kamyonete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Yınıt, yolcu konumunda bulunan Mehmet Öztürk (24) ve Mehmet Karaaslan'ı (30) sıkıştıkları yerden çıkarttı. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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