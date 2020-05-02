Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ağır yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi ağır yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Bolaman Yeni Pazar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin C.'nin kullandığı 52 DT 235 plakalı otomobil, park halinde bulunan 04 AL 228 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğuna sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA