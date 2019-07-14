Otomobil park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Hüseyin Z. idaresindeki 34 RY 7289 plakalı otomobil, lastiği patladığı için Bolu Dağı Tüneli girişinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Berk O'nun kullandığı 34 AIJ 45 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile Yurdaşen Kalafat, Dudu Odabaşı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Rukiye Zengin yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA