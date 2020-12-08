Otomobil park halindeki dolmuşa çarptı
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Otomobil park halindeki dolmuşa çarptı

08.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:11
Otomobil park halindeki dolmuşa çarptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin park halindeki dolmuşa çarptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin park halindeki dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesi Kovalıca Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında A.G. idaresindeki 11 AAS 064 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda cadde üzerinde park halinde bulunan 11 M 5005 plakalı halk dolmuşuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle herhangi bir yaralama olayı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

Otomobil park halindeki dolmuşa çarptı
Otomobil park halindeki dolmuşa çarptı
Otomobil park halindeki dolmuşa çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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