Otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı
09.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:34

Sivas'ta bir otomobilin park halindeki araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta bir otomobilin park halindeki araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Emek Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. H.K idaresinde 58 AZ 799 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halinde bulunan servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil içerisinde bulunan sürücü, B.K ve E.K hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
'Bana ceza işlemez ama yine de yazın' diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü Haber
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Haber
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Haber
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçları 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçları 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hüseyin İnan Deniz Gezmiş Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Tarkan Sezen Aksu Sinem Kobal Irrfan Khan
Spor Ali Koç Ergin Ataman Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp Mayıs Avrupa Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 20:36:57. #1.14#
title