Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 3 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

Tahir Beydemir idaresindeki 42 E 8241 plakalı otomobil, Çiller Mahallesi'nde park halinde bulunan 42 YU 069 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü, aynı otomobildeki Hatice ve Tahir Beydemir (2) ile park halindeki aracın yanında bulunan Sündüz ve Ümmühani Tunç, Suriye uyruklu İbrahim ve 3 yaşındaki Mustafa El İsa ile İsmail Gedru yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa El İsa, Ereğli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA