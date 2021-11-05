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Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Şoka giren kadın sürücü, devrilen otomobilin sunroof'undan çıkarılırken park halindeki 3 araç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde C.A. (44) yönetimindeki 38 AFM 263 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araca çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri otomobil içerisinde şoka giren C.A.'yı sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Şoka giren C.A., devrilen otomobilin sunroof'undan ekiplerce çıkartılarak ambulansa bindirildi. C.A., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otomobil incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, 38 SV 875, 38 GY 708 ve 38 GU 577 plakalı otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

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