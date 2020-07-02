Otomobil palmiyeye çarptı: 3 yaralı Otomobil palmiyeye çarptı: 3 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüjdeki palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil palmiyeye çarptı: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüjdeki palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl Caddesi'nden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Hikmet Akülke'nin kullandığı 07 S 9710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobilde büyük hasar oluşan kazada, otomobil sürücüsü Hikmet Akülke ile otomobilde yolcu olarak bulunan Melisa Akülke ve Defne Filizkıran yaralandı.

Yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA