Otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Güvenlik kamerası görüntüsü

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Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri AYDIN - Aydın'da 5 şubatta bir otomobilin otoyol gişesinin beton bölümüne çarpması sonucu iki kişinin yaşamını yitirmesi, iki kişinin de yaralanmasına neden olan kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri AYDIN - Aydın'da 5 şubatta bir otomobilin otoyol gişesinin beton bölümüne çarpması sonucu iki kişinin yaşamını yitirmesi, iki kişinin de yaralanmasına neden olan kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde kazaya neden olduğu iddia edilen sürücünün, aracıyla önce yavaşlayıp sağa yanaştığı, arkasından gelen otomobilin de bu araca çarpmamak için beton bariyerlere çarptığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı