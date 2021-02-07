Otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Güvenlik kamerası görüntüsü
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Otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Güvenlik kamerası görüntüsü

07.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:41

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri AYDIN - Aydın'da 5 şubatta bir otomobilin otoyol gişesinin beton bölümüne çarpması sonucu iki kişinin yaşamını yitirmesi, iki kişinin de yaralanmasına neden olan kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri AYDIN - Aydın'da 5 şubatta bir otomobilin otoyol gişesinin beton bölümüne çarpması sonucu iki kişinin yaşamını yitirmesi, iki kişinin de yaralanmasına neden olan kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde kazaya neden olduğu iddia edilen sürücünün, aracıyla önce yavaşlayıp sağa yanaştığı, arkasından gelen otomobilin de bu araca çarpmamak için beton bariyerlere çarptığı görülüyor.

Otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Güvenlik kamerası görüntüsü
Otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Güvenlik kamerası görüntüsü
Otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Güvenlik kamerası görüntüsü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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