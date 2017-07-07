Otomobil otomobile çarptı: 4 yaralı



DÜZCE - Tem otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ramazan Çankaya idaresindeki 34 DU 3076 plakalı otomobile, yine aynı gitmekte olan Cem Önal idaresindeki 34 SP 0950 plakalı otomobil Kaynaşlı gişelerine 1 kilometre kala arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobiller güçlükle durabilirken kazada Ramazan Çankaya idaresindeki otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler hafif yaralanan 4 kişiye ayakta tedavi yapmasının ardından olay yerinden ayrıldı. Emniyet ekipleri kaza yapan sürücülere alkol metreyi üfletirken kazaya neden olan olan Cem Önal'ın 234 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile el konulurken Önal jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.