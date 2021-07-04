OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki otomobilin yakıt almak için akaryakıt istasyonunda bulunan tur otobüsüne çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki otomobilin yakıt almak için akaryakıt istasyonunda bulunan tur otobüsüne çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Payallar Mahallesi'nde meydan geldi. A.A.'nın (33) kullandığı 10 YS 852 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda yakıt almak için duran tur otobüsüne çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü A.A.'ya ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan A.A.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazada A.A.'nın aracı kullanılamaz hale gelirken, otobüste de maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI 1 YARALI
OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI 1 YARALI
OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI 1 YARALI
OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yön tabelasına çarpan sürücü hayatını kaybetti
TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yön tabelasına çarpan sürücü hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Ayşegül Çınar Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 17:38:08. #1.16#

title