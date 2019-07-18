Otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı (2)

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. (20) idaresindeki 35 BNM 88 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Çamdibi Birlik Camisi önündeki otobüs durağına çarptı.

Kazada, durakta otobüs bekleyen Seval Y. ile Doğa A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi ve Bornova Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sürücü A.A, Çamdibi Polis Karakolu'na götürüldü.

Kaynak: AA