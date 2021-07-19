Otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı

Otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te Samsun yolu Lalahan mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ikiye bölündü.

Başkent'te Samsun yolu Lalahan mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ikiye bölündü. İkiye bölünen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Bekaroğlu idaresindeki otomobil, önündeki aracı sollamaya çalışırken, arkadan gelen arabanın çarpması sonucu karşı şeride geçerek, ters yönden araçlarla çarpışması sonucu sonucu ikiye bölündü. Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Makas atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü, sürücü öldü 10 kişi de yaralandı
Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü, sürücü öldü 10 kişi de yaralandı
'Baba dikkat et' dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
"Baba dikkat et" dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
Bayram öncesi feci kaza! 2 araca çarpan otomobil, ortalığı kan gölüne çevirdi: 17 yaralı
Bayram öncesi feci kaza! 2 araca çarpan otomobil, ortalığı kan gölüne çevirdi: 17 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Deniz Akkaya Serra Arıtürk
Spor Balotelli Mesut Özil Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 10:23:45. #1.14#

title