02.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:39

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil orta refüje devrildi.



Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 06 M 9977 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.



Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA