Otomobil Orta Refüje Çıktı: 1 Yaralı

Bilecik'te orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hilal Coşkun yönetimindeki 11 AAE 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde orta refüje çıktı.

Kazada yaralanan Coşkun, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın görgü tanığı sürücünün babası Ertan Coşkun, "Kızımı karşı tarafta beklerken, virajda döne döne refüje çıktı. Burada yolun hep ıslak olmasından dolayı arabalar hep kayıyor." diye konuştu.