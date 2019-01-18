Otomobil Önce Yayaya Sonra İş Yerine Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

İlknur Şahin'in kullandığı 55 ABG 821 plakalı otomobil, Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi'nde rampa aşağı giderken kontrolden çıkarak önce kaldırımda yürüyen Jale Güneş'e, ardından iş yerine çarptı.

Yaralanan Güneş, 112 Acil Servis ekibince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, iş yerinde de hasar oluşmasına neden oldu.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA