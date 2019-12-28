OTOMOBİL ÖNCE MOTOSİKLETE SONRA BAŞKA BİR OTOMOBİLE VE ÇÖP KONTEYNERLERİNE ÇARPTI
Haberler » Güncel » OTOMOBİL ÖNCE MOTOSİKLETE SONRA BAŞKA BİR OTOMOBİLE VE ÇÖP KONTEYNERLERİNE ÇARPTI - Haber

OTOMOBİL ÖNCE MOTOSİKLETE SONRA BAŞKA BİR OTOMOBİLE VE ÇÖP KONTEYNERLERİNE ÇARPTI

BAĞCILAR'da bir otmobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir motosiklete sonra da başka bir otomobile çarptıktan sonra çöp konteynerlerine vurdu.

28.12.2019 04:49 | Son Güncelleme: 28.12.2019 04:49
OTOMOBİL ÖNCE MOTOSİKLETE SONRA BAŞKA BİR OTOMOBİLE VE ÇÖP KONTEYNERLERİNE ÇARPTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL - BAĞCILAR'da bir otmobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir motosiklete sonra da başka bir otomobile çarptıktan sonra çöp konteynerlerine vurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlara çarpan otomobil sürücüsünün 0.59 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü merkezine götürüldü.

Kaza, Göztepe mahallesinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. 34 AN 1540 plakalı aracı kullanan T.K., Batışehir kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce yol kenarında park halindeki motosiklet ve bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, çöp konteynerlerine vurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, motosiklet ve otomobillerde hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bir süre inceleme yaptı. Sağlık ekipleri de sürücü T.K.'yı kontrolden geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı ölçümde sürücünün 0.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Olayın meydana geldiği yerKazaya karışan araçlarAracın altındaki motosikletin görüntüsüPolisin çalışmasıİtfaiyeden görüntüAracın çekilmesi

Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler