Otomobil önce kağıt toplayıcısına sonra tıra çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil önce kağıt toplayıcısına sonra tıra çarptı

Otomobil önce kağıt toplayıcısına sonra tıra çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil alt geçidinin içerisindeki kağıt toplayıcısına çarpan otomobil, daha sonra karşı istikametten gelen tıra çarparak durabildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil alt geçidinin içerisindeki kağıt toplayıcısına çarpan otomobil, daha sonra karşı istikametten gelen tıra çarparak durabildi. Kağıt toplayıcısı ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Topçular Caddesi üzerinde bulunan bir alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa D. idaresindeki 35 AS 5554 plakalı otomobil, alt geçitte seyir halindeyken henüz ismi öğrenilemeyen kağıt toplayıcısına çarptı. Daha sonra ise otomobil, karşı istikamette seyir halinde olan Kenan Ş. yönetimindeki 76 DS 731 plakalı Mercedes marka tıra çarparak durabildi. Kaza esnasında, kağıt toplayıcısı otomobilin altında kalarak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza alanına gelen itfaiye ekipleri, yaralanan şahsı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansa Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılınca, yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Hande Erçel Nesrin Cavadzade
Spor Diego Muslera Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobil önce kağıt toplayıcısına sonra tıra çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 01:20:45. #1.16#

title