Otomobil önce çöp konteynırına ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
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Otomobil önce çöp konteynırına ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil önce çöp konteynırına ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı Arnavutköy'de çöp konteynırına çarparak kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

Otomobil önce çöp konteynırına ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de çöp konteynırına çarparak kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, üç arkadaşın içinde bulunduğu otomobil çöp konteynırına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak elektrik direğine adeta ok gibi saplandı. Kaza esnasında otomobilden atlayan şoför yaralanmadan kurtulurken 2 arkadaşı ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelerek inceleme başlatan polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Otomobil önce çöp konteynırına ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Otomobil önce çöp konteynırına ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Otomobil önce çöp konteynırına ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Otomobil önce çöp konteynırına ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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