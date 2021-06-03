Otomobil önce aydınlatma direğine ardından bariyere çarptı: 3 yaralı
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Otomobil önce aydınlatma direğine ardından bariyere çarptı: 3 yaralı

Otomobil önce aydınlatma direğine ardından bariyere çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil savrularak ardından bariyerlere çarptı.

İzmir'in Bornova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil savrularak ardından bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi yan yolda meydana eldi. İddiaya göre, Ferhat E., idaresindeki 35 AF 1134 plakalı Renault marka otomobil Kemalpaşa istikametinden Bornova yönüne seyir halindeyken önce beton aydınlatma direğine ardından savrularak bariyerlere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Servis ve 110 ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan yolcu konumunda bulunan Ali E. ile araç sürücüsü Ferhat E. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne diğer yolcu konumundaki yaralı Erkan A. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay yerine gelen 110 ekiplerince araçta meydana gelebilecek olumsuz duruma karşı kontroller yapılırken, otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Otomobil önce aydınlatma direğine ardından bariyere çarptı: 3 yaralı
Otomobil önce aydınlatma direğine ardından bariyere çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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