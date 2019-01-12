Otomobil, Önce Ağaca, Ardından da Park Halindeki Araçlara Çarptı: 4 Yaralı

ANKARA'da kontrolden çıkıp, önce ağaca, ardından da park halindeki 2 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Reşit Galip Caddesi'nden Kızılay yönüne giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 GJM 47 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce kaldırımdaki ağaca, ardından da park halindeki iki araca çarptı. Kazada, hurda yığınına dönen otomobilin motorunun bir kısmı yola savrulurken, içindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddedeki trafik akışı, tek yönlü olarak durdu. Otomobilin kaldırılmasının ardından yaklaşık bir saat sonra trafik yeniden normale döndü. - Ankara

Kaynak: DHA