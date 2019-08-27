Otomobil okul bahçesine girdi: 2 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobilin okul bahçesine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
27.08.2019 18:12
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobilin okul bahçesine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A.B. yönetimindeki 33 SY 106 plakalı otomobil, Adana Bulvarı Atatürk Mahallesi'nde bir özel okulun çit duvarını yıkıp okul bahçesine girdi.
Kazada sürücü M.A.B. ve yanındaki O.A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA