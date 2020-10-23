Otomobil, odun yüklü kamyona çarptı
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Otomobil, odun yüklü kamyona çarptı

23.10.2020 13:34 | Son Güncelleme: 23.10.2020 13:59

Otomobil, odun yüklü kamyona çarptı Şanlıurfa'da otomobilin seyir halindeki odun yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil, odun yüklü kamyona çarptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobilin seyir halindeki odun yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yaşandı. Zeynel H.'nin kullandığı 63 VR 196 plakalı Renault marka otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Aşırı yük taşıdığı öğrenilen kamyon sürücüsü hakkından işlem yapılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, odun yüklü kamyona çarptı
Otomobil, odun yüklü kamyona çarptı
Otomobil, odun yüklü kamyona çarptı
Otomobil, odun yüklü kamyona çarptı
Otomobil, odun yüklü kamyona çarptı
Otomobil, odun yüklü kamyona çarptı
Otomobil, odun yüklü kamyona çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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