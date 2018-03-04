Otomobil Nişan Töreninden Dönen Çifte Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin nişan töreninden dönen çifte çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Bir yakınlarının nişan töreninden dönen İbrahim (60) ile eşi Zöhre Göçken'e (50), Hamam Mahallesi Gültekin Topçam Caddesi'nde yolun karşısına geçtikleri sırada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

İbrahim Göçken kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Zöhre Göçken ise ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri de aynı yolda pek çok trafik kazası yaşandığını belirterek yolu bir süre trafiğe kapattı.

Yol, polis ekiplerinin mahalle sakinlerini ikna etmesinin ardından ulaşıma açıldı.