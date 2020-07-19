Otomobil motosikletliye çarptı: 1 yaralı
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Otomobil motosikletliye çarptı: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce Olimpiyat kavşağında meydana gelen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil motosikletliye çarptı: 1 yaralı
19.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:39

DÜZCE (İHA) – Düzce Olimpiyat kavşağında meydana gelen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Düzce Olimpiyat kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Cumayeri istikametine seyir halinde olan otomobil, olimpiyat kavşağında Karayolları ekipleri tarafından yapılan yol yapım çalışması nedeni ile tek şeride düşen yolda motosikletli ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere savrulurken, bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde yerde bulunan motosiklet sürücüsüne olay yerine ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapalı kalan yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili emniyet ekipleri soruşturma başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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