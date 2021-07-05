Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ağır yaralı

Denizli'nin Güney ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, motosiklette bulunan iki genç ağır yaralandı.

Denizli'nin Güney ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, motosiklette bulunan iki genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Güney İlçesi merkezinde K.A. idaresindeki plakasız ve ışıksız olarak seyir halindeki motosiklet, H.A. idaresindeki 20 TE 233 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet otomobilin altına girdi. Kazada yaşları 18'den küçük olan motosiklet sürücüsü K.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan Y.Y. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü H.A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Hastaneye kaldırılan iki gençten sürücü K.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sonrası motosiklet kullanılmaz hale gelirken otomobilde maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı