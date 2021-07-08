Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Sorgun bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden Antbirlik istikametine seyir halindeki Ahmet Erşan'ın kullandığı 07 J 0382 plakalı ticari taksi, MATSO kavşağında Bahçelievler Mahallesi 5062 sokaktan Sorgun Bulvarına çıkan Bülent Genç'in kullandığı 16 AEG 806 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yolun karşı şeridine fırlarken motosiklet ise yaklaşık 20 metre sürüklendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Bülent Genç, 112 ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi
Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi
İznik'te iki otomobilin çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
İznik'te iki otomobilin çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
Çekicisinden fırlayan deniz otomobili karayolunu birbirine kattı
Çekicisinden fırlayan deniz otomobili karayolunu birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Melisa Döngel Selin Şekerci
Spor Diego Erol Bulut Metin Oktay Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:48:02. #1.16#

title