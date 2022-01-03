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Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen S.Y. yönetimindeki 52 LC 275 plakalı otomobil, E.C.'nin kullandığı 55 AEE 779 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücü E.C. ve motosiklette bulunan T.C. yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

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