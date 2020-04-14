Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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Batı Karadeniz, Düzce, Güncel

Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Düzce'de otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

14.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:50
Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Düzce'de otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat O. yönetimindeki 81 AAT 339 plakalı otomobil, D-655 kara yolu Batı Karadeniz bağlantı yolunun Konuralp mevkisi Tabakhane Köprüsü üzerinde Feridun U. (41) kontrolündeki motosiklete arkadan çarptı.

Kazada, sürücülerle motosiklette bulunan Fahri Yılmaz yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Uzun ve Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vedat O. ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

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