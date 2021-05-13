- Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
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- Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | Yerel

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Kilis'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

KİLİS - Kilis'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Gaziantep Karayolu 15'inci kilometresi Küplüce Yol ayrımında İ.H.E. yönetimindeki 34 GY 9854 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil ile Suriye uyruklu F.C. yönetimindeki 79 MA 2576 plakalı motosiklete çarptı. Kazada 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü F.C. ağır yaralındı. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan F.C. tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

- Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
- Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
- Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
- Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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