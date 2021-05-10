Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kilis'te, otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.T'nin kullandığı 02 AAT 183 plakalı Renault symbol marka otomobil, çevre yolunda yaya geçidinden yola çıkan A.Y. (45) yönetimindeki 79 DF 803 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.Y., Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KİLİS

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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