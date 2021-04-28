Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
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Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Latife Akyürek idaresindeki motosiklete, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AuU 815 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin refüje sürüklendiği kazada, Latife Akyürek hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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