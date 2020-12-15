Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletteki Suriye uyruklu Ömer Raci (30) yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Yücel Kömür yönetimindeki 02 FV 309 plakalı otomobil, önünde ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletteki Muhammed Tit (24) ile Ömer Raci yola savrularak yaralandı. Suriye uyruklu yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Ömer Raci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Raci'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.Otomobil sürücüsü Hakan Yücel Kömür'ün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN