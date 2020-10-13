Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

13.10.2020 18:15 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:19
Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin motosiklete çarparak kaçtığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin motosiklete çarparak kaçtığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Bulvarı'nde sanayi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir eden ve plakası alınamayan Tofaş marka otomobil, aynı istikamette seyir eden Hakan K. yönetimindeki 55 ABZ 089 plakalı Susuziki motosiklete arkadan çarptı. Aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Mehmet K. yaralandı. Kazanın ardından otomobil olay yerinden kaçarken, yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobili ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Vitor Hugo Şenol Güneş Malcolm Thomas Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Türk Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 18:22:51. #1.15#
title