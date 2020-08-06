Otomobil, motosiklet, elektrikli scooter... İstanbul'da kaldırımlar işgal altında
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Otomobil, motosiklet, elektrikli scooter... İstanbul'da kaldırımlar işgal altında

İSTANBUL'un genelinde kaldırımların büyük bölümü araçlar tarafından işgal altında.

Otomobil, motosiklet, elektrikli scooter... İstanbul'da kaldırımlar işgal altında
06.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:13
İSTANBUL'un genelinde kaldırımların büyük bölümü araçlar tarafından işgal altında. Bazı sürücüler araçlarını yasak olmasına rağmen kaldırımlara park ederken, çok sayıda motosikletli kurye de vatandaşların yürüdüğü kaldırımlarda ilerliyor. Son aylarda kaldırımlarda elektrikli scooter'larda sıkça karşımıza çıkmaya başladı.

Kaldırımlara kimileri aracını gelişigüzel bırakıyor kimileri kaldırımda ilerliyor. Yayaların yolunu kapatan park edilmiş vaziyetteki araçlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bir yere yemek paketi götüren motosikletli kuryeler de çoğu kez kaldırımlarda ilerliyor. Moto kuryeler kaldırımları müşterilerin hızlı sipariş talebi nedeniyle kullandıklarını ifade ediyor. Son dönemde kullanımı artan elektrikli scooter'lar da kendilerine ait bir yol olmadığı için kaldırımlarda vatandaşların arasında ilerliyor.

"BEBEĞİMİ BEBEK ARABASIYLA ARABA YOLUNDAN GÖTÜRMEK ZORUNDA KALIYORUM"

Şişli'de oturduğu sokakta kaldırım işgali nedeniyle bebek arabasıyla ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade eden Muharrem Timur, "Kendi mahallemdeki sokaktan örnek vereyim. Arabalar olduğu için bebeğimi bebek arabasıyla araba yolundan götürmek zorunda kalıyorum. İnsan köşeden bir araç gelecek diye korkuyor. Büyük bir sıkıntı yaşıyor ve zorlanıyoruz. Bir kaldırım yapılıyor ve yapılan kaldırımın şekli, düzgünlüğü yok. Küçük bir bebek sonuçta sallanıyor ve zorlanıyor. Ben Şişli'de oturuyorum. Daracık bir kaldırım ve her tarafında araba oluyor. Geçemiyorsun" ifadelerini kullandı.

"YAYALAR ÇOK BÜYÜK GÜVENLİĞİ TEHLİKESİ İÇİNDE"

Zeki Güldaş adlı vatandaş, "Belediyelerin yönetmesi gereken bir konu. Belediyeler bu konuda toleranslı davranıyor diye düşünüyorum. Hakikaten yayalar çok büyük  tehlike içinde. Takılmalar ve düşmeler oluyor. Acil bir durumda yürüyemiyorsunuz ve asfalta inmek durumunda kalıyorsunuz. Bu yönetimler tarafından halledilmesi gereken bir konu. Kuralları koyup kurallara uymamak en büyük problem" şeklinde konuştu.

"TRAFİK OLDUĞU ZAMAN KULLANILIYOR"

Bir restoranda moto kurye olarak çalışan ve siparişi götürürken motosikletle kaldırımı kullanan Cemal Ayaz " Müşterilerden geç geliyorsunuz diye şikayetler geliyor. Trafik olduğu zaman kullanılıyor. İstanbul trafiği olduğu sürece bu konu boştur. Kaldırımlar kullanılır. Bazen arabaları park ediyorlar. Onu bekleyemeyiz ki. O zaman kaldırım kullanılıyor" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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