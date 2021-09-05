Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı Karabük'te park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.
Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
KARABÜK - Karabük'te park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.
Olay Kemal Güneş Caddesinde meydana geldi. Park halindeki Ramazan M.'ye ait 78 AAL 835 plakalı Dacia marka otomobilin motor bölümünde kedi sesini duyan vatandaşlar durumu sürücüye bildirdi. Uğraşlara rağmen yavru kediyi bulunduğu yerden çıkartamayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipler uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
İtfaiye erleri salamla besledikleri kediyi barınağa teslim etmek üzere yanlarında götürdü.
Sürücü Ramazan M. vatandaşların park halindeyken aracına kedinin girdiğini belirtmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı