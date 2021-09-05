Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı Karabük'te park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

KARABÜK - Karabük'te park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Olay Kemal Güneş Caddesinde meydana geldi. Park halindeki Ramazan M.'ye ait 78 AAL 835 plakalı Dacia marka otomobilin motor bölümünde kedi sesini duyan vatandaşlar durumu sürücüye bildirdi. Uğraşlara rağmen yavru kediyi bulunduğu yerden çıkartamayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipler uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

İtfaiye erleri salamla besledikleri kediyi barınağa teslim etmek üzere yanlarında götürdü.

Sürücü Ramazan M. vatandaşların park halindeyken aracına kedinin girdiğini belirtmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Ali Öztürk Salih Uçan Fatih Terim Alper Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 13:26:48. #1.14#

title